Неймар: ««Барса» заслуживает лучшего руководства»

Нападающий Неймар раскритиковал руководство «Барселоны». Ранее бразилец перешел из каталонского клуба в «ПСЖ» за рекордные 222 млн евро.

«Я хочу сказать правду: я очень разочарован руководством «Барселоны». Я провел там четыре года и был очень счастлив. С самого начала.

Но только не с директорами клуба, нет. Это не те люди, которые должны им руководить. «Барса» заслуживает лучшего руководства, и это знает весь мир», — сказал Неймар.

Бразилец перебрался в «Барселону» в 2013 году из «Сантоса». Вместе с каталонским клубом Неймар дважды выигрывал чемпионат Испании и однажды Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: The National