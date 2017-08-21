Неймар: ««Барса» заслуживает лучшего руководства»

Автор: Никита Воробьев 0

Неймар

Нападающий Неймар раскритиковал руководство «Барселоны». Ранее бразилец перешел из каталонского клуба в «ПСЖ» за рекордные 222 млн евро.

«Я хочу сказать правду: я очень разочарован руководством «Барселоны». Я провел там четыре года и был очень счастлив. С самого начала.

Но только не с директорами клуба, нет. Это не те люди, которые должны им руководить. «Барса» заслуживает лучшего руководства, и это знает весь мир», — сказал Неймар.

Бразилец перебрался в «Барселону» в 2013 году из «Сантоса». Вместе с каталонским клубом Неймар дважды выигрывал чемпионат Испании и однажды Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: The National

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Буффон

Джанлуиджи Буффон о Неймаре: «Надувайте и надувайте, но шарик все равно лопнет»

Маруан Феллайни

Феллайни уйдет в «Галатасарай», УЕФА проверит «Ман Сити», а Неймар может самостоятельно выкупить свой контракт. Главные новости дня

Неймар

Неймар станет игроком «ПСЖ» в начале следующей недели

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 