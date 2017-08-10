Три топ-клуба поборются за Серджи Роберто

Автор: Никита Воробьев 0

Серхио Роберто

Защитник «Барселоны» Серджи Роберто попал под прицел «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентуса». Клубы готовы выплатить 40 млн отступных, прописанных в контракте игрока.

Новый главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде не видит Роберто в качестве правого защитника и планирует вернуть его на позицию центрального полузащитника. Сам футболист не хотел бы уходить из «Барселоны», но из-за конкуренции опасается за свое игровое время.

«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентуса» готовы воспользоваться этой ситуацией и переманить игрока к себе, вдвое увеличив его зарплату.

Несмотря на это, агент Роберто встретился на неделе с представителями каталонского клуба, который намерен продлить контакт игрока, истекающий в 2019 году.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Уэйн Руни

«Эвертон» может бесплатно получить Уэйна Руни, Лионель Месси избежит тюрьмы за неуплату налогов. Главные новости дня

Артем Дзюба

«Зенит» хочет избавиться от Дзюбы, «Рома» арендует вингера «МЮ», «Челси» усилит атаку форвардом из Ла Лиги. Главные новости дня

«Ювентус» вступит в борьбу за Неманью Матича

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 