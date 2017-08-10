Три топ-клуба поборются за Серджи Роберто

Защитник «Барселоны» Серджи Роберто попал под прицел «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентуса». Клубы готовы выплатить 40 млн отступных, прописанных в контракте игрока.

Новый главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде не видит Роберто в качестве правого защитника и планирует вернуть его на позицию центрального полузащитника. Сам футболист не хотел бы уходить из «Барселоны», но из-за конкуренции опасается за свое игровое время.

«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентуса» готовы воспользоваться этой ситуацией и переманить игрока к себе, вдвое увеличив его зарплату.

Несмотря на это, агент Роберто встретился на неделе с представителями каталонского клуба, который намерен продлить контакт игрока, истекающий в 2019 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es