Фанат «Спартака»: «Глушаков ударил первым» 

Фанат «Спартака» Мирослав Голунов, выбежавший на поле в матче против «Рапида», прокомментировал свой поступок. Сама встреча закончилась поражением хозяев — 1:2.

– Вы выбежали из-за акции против Глушакова?

– Да, все правильно, #СпартакБезГлушакова.

– Судя по сториз, вы сидели на нижних рядах, выбежать на поле совсем не составило труда?

– Я действительно низко сидел. Знающему человеку попасть на поле было несложно.

– Вы бежали целенаправленно к Глушакову? С каким намерением?

– Хотел ему сказать: «Глушаков, тебе не место в «Спартаке»! Уходи отсюда!»

– Глушаков действительно ударил вас первым?

– Получается, да, он меня рукой прямо ударил. После этого пара ударов было, не знаю, кто еще их наносил. Глушаков ударил первым, поэтому, я думаю, не стоит ему находиться в «Спартаке».

– Почему он вас ударил? Испугался?

– Может быть, дело в испуге. Может, сейчас он подавлен из-за развода или еще чего-то, но я не замахивался.

– Как поступок характеризует капитана ?

– Нет, на капитана он сейчас совсем не похож! Он взял и в грудь меня ударил.

– В соцсетях вас обвиняют в том, что повлияли на ход матча.

– Я пока не могу ответить в социальных сетях, потому что нахожусь в полиции. Знаю, что 1:2 мы проиграли. Можно скинуть все это на меня. Вот, появился человек, на кого можно все скинуть, это лучший аргумент будет: «Подорвал командный дух». Но я не вижу в этой ситуации ничего такого. Ну выбежал и выбежал болельщик на поле. Можно было и дальше спокойно продолжать игру, – сказал Голунов.

Фото: твиттер Фратрии

Источник: «Спорт-Экспресс»