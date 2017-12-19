«Манчестер Сити» собирается продлить контракты с Де Брюйне и Фернандиньо

«Манчестер Сити» намерен в ближайшее время подписать новые контракты с двумя футболистами. Руководство клуба ведет переговоры с Кевином Де Брюйне и Фернандиньо.

Ожидается, что сделка с Де Брюйне будет заключена в самое ближайшее время. Нынешний контракт бельгийца рассчитан до лета 2021 года.

Кроме того, «горожане» собираются продлить контракт с полузащитником Фернандиньо. Действующее соглашение с бразильцем истекает следующим летом.

В этом сезоне на счету Де Брюйне 6 голов и 8 результативных передач в 18 матчах АПЛ. Фернандиньо в 18 играх отметился 2 забитыми мячами и 3 ассистами.

Источник: BBC

Фото: Global Look Press

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