«Манчестер Сити» собирается продлить контракты с Де Брюйне и Фернандиньо

«Манчестер Сити» намерен в ближайшее время подписать новые контракты с двумя футболистами. Руководство клуба ведет переговоры с Кевином Де Брюйне и Фернандиньо.
Ожидается, что сделка с Де Брюйне будет заключена в самое ближайшее время. Нынешний контракт бельгийца рассчитан до лета 2021 года.
Кроме того, «горожане» собираются продлить контракт с полузащитником Фернандиньо. Действующее соглашение с бразильцем истекает следующим летом.
В этом сезоне на счету Де Брюйне 6 голов и 8 результативных передач в 18 матчах АПЛ. Фернандиньо в 18 играх отметился 2 забитыми мячами и 3 ассистами.
Источник: BBC
Фото: Global Look Press