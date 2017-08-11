«Ливерпуль»: «Предложения по Филиппе Коутиньо не будут рассматриваться»

«Ливерпуль» сделал официальное заявление о возможной продаже Филиппе Коутиньо. «Мерсисайдцы» не намерены расставаться с игроком.

«Мы бы хотели внести ясность по поводу нашей позиции относительно возможной продажи Филиппе Коутиньо.

Окончательная позиция клуба заключается в том, что никакие предложения по Филиппе рассматриваться не будут.

Он останется членом футбольного клуба «Ливерпуль» до закрытия летнего трансферного окна», — говорится в сообщении.

Ранее английский клуб отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за 100 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»