«Ливерпуль»: «Предложения по Филиппе Коутиньо не будут рассматриваться»

«Ливерпуль» сделал официальное заявление о возможной продаже Филиппе Коутиньо. «Мерсисайдцы» не намерены расставаться с игроком.
«Мы бы хотели внести ясность по поводу нашей позиции относительно возможной продажи Филиппе Коутиньо.
Окончательная позиция клуба заключается в том, что никакие предложения по Филиппе рассматриваться не будут.
Он останется членом футбольного клуба «Ливерпуль» до закрытия летнего трансферного окна», — говорится в сообщении.
Ранее английский клуб отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за 100 млн евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»