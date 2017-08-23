Виллиан может продолжить карьеру в «Барселоне»

Автор: Никита Воробьев 0

«Барселона» продолжает искать футболиста на замену ушедшему в «ПСЖ» Неймару. Очередной целью каталонцев стал полузащитник «Челси» Виллиан.

Сине-гранатовые продолжают переговоры по переходу Усмана Дембеле и Филиппе Коутиньо. «Боруссия» и «Ливерпуль» не спешат расставаться со своими лидерами, поэтому «Барселона» рассматривает иные варианты усиления состава.

Испанские функционеры находятся в контакте с полузащитником лондонского «Челси» Виллианом, который при Антонио Конте стал реже попадать в состав.

В прошедшем сезоне АПЛ 29-летний бразилец забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: France Football

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