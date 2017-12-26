Квинси Промес: «Я хочу быть лучшим во всем!»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Квинси Промес

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился своими ожиданиями от 2018 года. Голландец нацелился выиграть сразу несколько трофеев.

«Я снова хочу стать чемпионом. Только никому не рассказывайте, чтобы мое желание сбылось. А затем еще раз стать чемпионом, и еще, и еще. Я хочу выиграть Кубок России, хочу снова сыграть в Лиге чемпионов. Я хочу быть лучшим во всем. Вот чего я хочу», — заявил Промес.

Напомним, что Квинси Промес признан лучшим игроком 2017 года по версии еженедельника «Футбол».

Источник: еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Куинси Промес

Квинси Промес вошел в шестерку лучших бомбардиров-легионеров в истории чемпионатов России

Каррера Промес

Массимо Каррера: «Квинси Промес — как Криштиану Роналду для «Спартака»

Федор Смолов

Федор Смолов: «Большая часть чемпионства «Спартака» — Фернандо»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 