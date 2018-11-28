Лига чемпионов 2018/19. 28 ноября. Результаты дня

Завершился второй день пятого тура Лиги чемпионов. Было проведено 8 игр.

Группа А

«Атлетико» — «Монако» — 2:0 (2:0)

(Коке, 2, Гризманн, 24)

«Боруссия» Д — «Брюгге» — 0:0.

Группа B

«Тоттенхэм» — «Интер» — 1:0 (0:0)

(Эриксен, 80)

«ПСВ» — «Барселона» — 1:2 (0:0)

(Де Йонг, 82; Месси, 61, Пике, 70)

Группа С

«Наполи» — «Црвена Звезда» — 3:1 (2:0)

(Гамшик, 11, Мертенс, 33, 52; Бен-Набуан, 57)

«ПСЖ» — «Ливерпуль» — 2:1 (2:1)

(Бернат, 13, Неймар, 37; Милнер, 45, с пенальти)

Группа D

«Порту» — «Шальке-04» — 3:1 (0:0)

(Милитао, 52, Корона, 55, Марега, 90; Бенталеб, 89, с пенальти)

«Локомотив» — «Галатасарай» — 2:0 (1:0)

(Донк, 43, гол в свои ворота, Игнатьев, 54)

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол