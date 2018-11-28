Лига чемпионов 2018/19. 28 ноября. Результаты дня

Завершился второй день пятого тура Лиги чемпионов. Было проведено 8 игр.
Группа А
«Атлетико» — «Монако» — 2:0 (2:0)
(Коке, 2, Гризманн, 24)
«Боруссия» Д — «Брюгге» — 0:0.
Группа B
«Тоттенхэм» — «Интер» — 1:0 (0:0)
(Эриксен, 80)
«ПСВ» — «Барселона» — 1:2 (0:0)
(Де Йонг, 82; Месси, 61, Пике, 70)
Группа С
«Наполи» — «Црвена Звезда» — 3:1 (2:0)
(Гамшик, 11, Мертенс, 33, 52; Бен-Набуан, 57)
«ПСЖ» — «Ливерпуль» — 2:1 (2:1)
(Бернат, 13, Неймар, 37; Милнер, 45, с пенальти)
Группа D
«Порту» — «Шальке-04» — 3:1 (0:0)
(Милитао, 52, Корона, 55, Марега, 90; Бенталеб, 89, с пенальти)
«Локомотив» — «Галатасарай» — 2:0 (1:0)
(Донк, 43, гол в свои ворота, Игнатьев, 54)
Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол