Виктор Гончаренко: «Рафаэль Бенитес сказал мне: «Можешь задавать любые вопросы»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат товарищеского матча с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Очень полезный для нас матч. Если в предыдущих играх мы оценивали в основном нашу атаку и нам сложно было составить мнение об игре защиты, то сегодня нас заставили хорошо поработать в обороне. Где-то соперник вынуждал нас ошибаться, где-то мы делали это сами, но мы и должны были это делать, чтобы улучшить свою игру.

Рафа — очень открытый человек. Он живо интересовался тем, что происходит у нас, рассказывал, как дела обстоят у них. Мы говорили о том, какой опыт он получил в английском футболе, а ведь этот человек выиграл очень много титулов, работая с «Наполи», «Валенсией», «Ливерпулем». Бенитес поработал с топовыми командами во всех ведущих чемпионатах. Конечно, с ним очень приятно пообщаться, тем более что он открыт. Он сказал мне: „Можешь задавать любые вопросы, приезжать ко мне в Англию, потому что, когда был молодым, я тоже много ездил, чтобы всему учиться, и задавал много вопросов“, — сказал тренер ЦСКА.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА

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