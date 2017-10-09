Новым спортивным директором «Зенита» станет Оресте Чинквини

Стало известно, кто станет новым спортивным директором «Зенита». Руководство санкт-петербургского клуба сделало выбор в пользу Оресте Чинквини.

69-летний итальянец пришел в «Зенит» этим летом, став заместителем главного тренера команда Роберто Манчини. Чинквини имеет большой опыт работы в российском футболе, ранее он помогал Фабио Капелло в национальной сборной.

Также рассматривались кандидатуры Анатолия Давыдова, Александра Кержаков и Александра Бокия.

Фото: Спорт день за днем

Источник: Спорт день за днем