Лига Европы. 3-й кв. раунд. «Зенит» разгромил минское «Динамо» со счетом 8:1





«Зенит» принимал минских динамовцев в ответном матче Лиги Европы на «Петровском». Петербуржцы забили четыре мяча в основное время, а в дополнительное время установили окончательный счет 8:1.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч.

«Зенит» (Россия) — «Динамо» Минск (Белоруссия) — 8:1 (1:0).

Санкт-Петербург. 16 августа.

Стадион «Петровский».

Судья: Себастьен Дельферьер (Бельгия)

«Зенит»: Лунев, Набиуллин (Заболотный, 59), Мевля, Иванович, Анюков, Эрнани (Дриусси, 62), Паредес, Нобоа (Смольников, 102), Кузяев, Дзюба, Ерохин (Мак, 102).

«Динамо» Минск: Горбунов, Швецов, Галович, Луиш Роша (Гаврилович, 92), Шитов, Корзун, Яхая, Бегунов, Треботич (Наваловский, 72), Иванов (Макась, 65), Хващинский (Капленко, 55).

Гол: 1:0 — Паредес (22), 2:0 — Нобоа (66), 3:0 — Дзюба (75), 4:0 — Дзюба (78), 4:1 — Яхая (99), 5:1 — Дриусси (108), 6:1 — Дзюба (115 — с пенальти), 7:1 — Мак (120), 8:1 — Мак (120).

Предупреждения: Нобоа (11), Бегунов (22), Швецов (45), Паредес (64).

Удаления: Паредес (71), Швецов (120)

27 (13) удары (в створ) 4(2)

19 фолы 21

8 угловые 0

6 офсайды 6

60% владения мячом 40%

На протяжении 90 минут встречи зенитовцы штурмовали оборону белорусской команды. Минские динамовцы изредка отвечали контратаками. На 22-ой минуте Леандро Паредес со штрафного забил после фола Романа Бегунова на Эльмире Набиуллине. Во второй половине встречи хозяева встречи смогли увеличить счет благодаря Нобоа, безукоризненно пробившего со штрафного удара. Не реализовав ряд убойных моментов, «Зенит», казалось, усложнил себе положение ввиду удаления Паредеса на 72-ой минуте. Однако через шесть минут на табло «Петровского» уже горели цифры 4:0: Артем Дзюба отметился дублем.

В дополнительное время минчане поймали момент для атаки и Сейду Яхая на добивании забил мяч в ворота Андрея Лунева. «Зенит» смог ответить голом Себастьяна Дриусси: аргентинец успешно сыграл на добивании. А за пять минут до конца встречи Роберт Мак заработал пенальти, который реализовал Дзюба. В драматическом матче петербуржцы одолели минское «Динамо», и квалифицировались в четвертый квалификационный отборочный раунд, где «Зениту» будет противостоять норвежский «Мольде».

Фото: твиттер футбольного клуба «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»