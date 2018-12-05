В «Локомотиве» не знают о поступившей в суд от клуба положительной характеристике на Кокорина

Автор: Роман Шлуинский 0

Лига чемпионов. 2 тур. «Локомотив» — «Шальке» — 0:1. Москва. «РЖД Арена». 3 октября 2018 г.

Сегодня на слушании по делу Кокорина и Мамаева была представлена положительная характеристика на футболистов от «Локомотива». Но сейчас стало известно, что в клубе не знают об этом. 

Информация о характеристике на 27-летнего форварда, который является воспитанником железнодорожников, была озвучена сегодня на слушании о мере пресечения для него и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Напомним, в Тверском суде Москвы в эти минуты идет слушание о мере пресечения для Кокорина и Мамаева. Срок их заключения в СИЗО истекает 8 декабря, и следствие ходатайствует о продлении.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Sport24.ru

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