В «Локомотиве» не знают о поступившей в суд от клуба положительной характеристике на Кокорина

Сегодня на слушании по делу Кокорина и Мамаева была представлена положительная характеристика на футболистов от «Локомотива». Но сейчас стало известно, что в клубе не знают об этом.

Информация о характеристике на 27-летнего форварда, который является воспитанником железнодорожников, была озвучена сегодня на слушании о мере пресечения для него и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Напомним, в Тверском суде Москвы в эти минуты идет слушание о мере пресечения для Кокорина и Мамаева. Срок их заключения в СИЗО истекает 8 декабря, и следствие ходатайствует о продлении.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport24.ru