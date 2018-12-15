«Милан» не будет выкупать Гонсало Игуаина

«Милан» не собирается использовать опцию выкупа в арендном соглашении с нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином. Сообщается, что в январское трансферное окно футболист может перейти в «Челси»,

Руководство «Милана» не хочет тратить 36 миллионов евро на 31-летнего аргентинского форварда. При этом существует вариант, что клуб, испытывающий финансовые проблемы, может разгрузить зарплатную ведомость, отправив Игуаина в «Челси» на оставшиеся полгода по арендному соглашению.

Напомним, «Милан» арендовал Игуаина у «Ювентуса» летом за 18 миллионов евро. Форвард принял участие в 11 матчах (все — в основном составе) за клуб в этом сезоне чемпионата Италии, на его счету пять забитых мячей и одна результативная передача.

После 15 туров «красно-черные» занимают 4-е место в Серии А, имея в активе 26 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia