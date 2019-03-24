Хоккейный эксперт Дон Черри про Кузнецова: «Он просто придурок»

Известный хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова за необычное празднование гола в матче против «Тампы» (4:5 ОТ). Напомним, российский хоккеист после заброшенной шайбы показал птицу.

Regardless of the final outcome — this is a fantastic gif What a game. pic.twitter.com/UyRx85oV1W — Washington Capitals (@Capitals) March 21, 2019

«Посмотрите на этого придурка после гола. Это очень важная игра, встречаются две отличные команды. Но он делает такую глупую вещь.

Теперь посмотрите на гол Хедмана в овертайме.

Хедман забивает, а Кузнецов застрял в своей зоне. Запомните, дети. Это карма. Нужно всегда возвращаться в защиту.

Он просто придурок. Своим поведением он лишь вдохновил другую команду.

Запомните, никогда не делайте то, что может вдохновить соперника», — сказал Черри.

В нынешнем сезоне Евгений Кузнецов принял участие в 69 встречах НХЛ. Он забросил 20 шайб и отдал 45 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportsnet