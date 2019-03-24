Хоккейный эксперт Дон Черри про Кузнецова: «Он просто придурок»

Автор: Роман Шлуинский 0

Известный хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова за необычное празднование гола в матче против «Тампы» (4:5 ОТ). Напомним, российский хоккеист после заброшенной шайбы показал птицу.

«Посмотрите на этого придурка после гола. Это очень важная игра, встречаются две отличные команды. Но он делает такую глупую вещь.

Теперь посмотрите на гол Хедмана в овертайме.

Хедман забивает, а Кузнецов застрял в своей зоне. Запомните, дети. Это карма. Нужно всегда возвращаться в защиту.

Он просто придурок. Своим поведением он лишь вдохновил другую команду.

Запомните, никогда не делайте то, что может вдохновить соперника», — сказал Черри.

В нынешнем сезоне Евгений Кузнецов принял участие в 69 встречах НХЛ. Он забросил 20 шайб и отдал 45 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Sportsnet

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