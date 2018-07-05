Марио Фернандес может перейти в «Валенсию»

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может покинуть клуб РФПЛ. В услугах игрока заинтересована команда из Испании.

«Валенсия» планирует усилить правый фланг защиты перед следующим сезоном. Сначала главы «летучих мышей» были разочарованы, что Фернандес надежно играет только в схеме с пятью обороняющимися футболистами. Но во время встреч России с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) они увидели, что Марио умеет приспосабливаться к выступлению с 4 защитниками.

Одним из спорных моментов в переговорах считается цена на натурализированного бразильца. ЦСКА приобрел 27-летнего игрока 6 лет назад за 15 млн евро, но к нынешнему времени его стоимость заметно увеличилась.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Cadena Ser