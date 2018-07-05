Марио Фернандес может перейти в «Валенсию»

Автор: Дмитрий Темников 0

Чемпионат мира по футболу. Тренировка сборной России. Новогорск. 17 июня 2018 г.

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может покинуть клуб РФПЛ. В услугах игрока заинтересована команда из Испании. 

«Валенсия» планирует усилить правый фланг защиты перед следующим сезоном. Сначала главы «летучих мышей» были разочарованы, что Фернандес надежно играет только в схеме с пятью обороняющимися футболистами. Но во время встреч России с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) они увидели, что Марио умеет приспосабливаться к выступлению с 4 защитниками.

Одним из спорных моментов в переговорах считается цена на натурализированного бразильца. ЦСКА приобрел 27-летнего игрока 6 лет назад за 15 млн евро, но к нынешнему времени его стоимость заметно увеличилась.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Cadena Ser

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