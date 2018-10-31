Бернарду Силва: «Кто поборется с «Манчестер Сити» за чемпионство? В первую очередь «Челси» и «Ливерпуль»

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва назвал главных соперников «горожан». Но футболист не включил в список конкурентов «Манчестер Юнайтед».

«Кто поборется с «Манчестер Сити» за чемпионство? В первую очередь это будет «Челси» и «Ливерпуль», они очень сильны. Также «Арсенал» и даже «Тоттенхэм», но они уступили нам. Думаю, в этот раз будет сложнее, потому что в прошлом сезоне никто не ожидал от нас такого количества побед и набранных очков. Так что в этом году соперники будут знать, что для победы над нами нужно приложить больше усилий». — заявил Бернарду Силва.

Напомним, что Бернарду Силва перешел в «Манчестер Сити» в 2017 году. В этом сезоне в АПЛ футболист провел 10 матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent