Бернарду Силва: «Кто поборется с «Манчестер Сити» за чемпионство? В первую очередь «Челси» и «Ливерпуль»

Автор: Дарья Григорьева 0

Manchester City

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва назвал главных соперников «горожан». Но футболист не включил в список конкурентов «Манчестер Юнайтед».

«Кто поборется с «Манчестер Сити» за чемпионство? В первую очередь это будет «Челси» и «Ливерпуль», они очень сильны. Также «Арсенал» и даже «Тоттенхэм», но они уступили нам. Думаю, в этот раз будет сложнее, потому что в прошлом сезоне никто не ожидал от нас такого количества побед и набранных очков. Так что в этом году соперники будут знать, что для победы над нами нужно приложить больше усилий».  — заявил Бернарду Силва.

Напомним, что Бернарду Силва перешел в «Манчестер Сити» в 2017 году. В этом сезоне в АПЛ футболист провел 10 матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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