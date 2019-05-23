Сборная России огласила заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром

Сборная России объявила окончательный список футболистов, кто примет участие в отборочных матчах Евро-2020. Команда Станислава Черчесова сыграет против Сан-Марино и Кипра.

В заявку на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата Европы попали следующие футболисты:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Песьяков («Ростов» Ростов-на-Дону), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Егор Сорокин («Рубин» Казань), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов («Ростов» Ростов-на-Дону).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба — «Арсенал» Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Магомед Оздоев («Зенит» Санкт-Петербург).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Напомним, встреча команды из России со сборной Сан-Марино состоится 8 июня, а с Кипром — 11 июня.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РФС