Заурбек Плиев переберется в «Динамо»

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Ахмата» Заурбек Плиев перешел в «Динамо». Об этом сообщил официальный сайт московской команды.  

Сообщается, контракт футболиста и «бело-голубых» рассчитан на три года. Детали сделки не уточняются.

Напомним, игрок перешел в грозненскую команду в 2015 году. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 19 игр и сделал одну голевую передачу.

«Динамо» под руководством Дмитрия Хохлова заняла в завершившимся сезоне 12 место с 33 очками.

Фото: Сергей Дроняев, Twitter ФК «Динамо»
Источник:Официальный сайт ФК «Динамо»

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