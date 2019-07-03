Федор Кудряшов заинтересовал «Фенербахче»

Автор: Дарья Григорьева 0

Стало известно, что защитник Федор Кудряшов заинтересовал «Фенербахче». Он может вернуться в турецкий чемпионат.

Как сообщает источник, стамбульский клуб обратил внимание на российского игрока.

На данный момент, футболист тренируется для поддержания формы вместе с «Торпедо». О подписании контракта с этим клубом речи нет. Утверждается, что Кудряшов попросил нынешнего главного тренера команды Сергея Игнашевича о возможности заниматься, и специалист не отказал.

Защитник также входит в сферу интересов «Ахмата».

Напомним, Кудряшов уже выступал в чемпионате Турции, играя за «Истанбул».

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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