Федор Чалов стал лучшим игроком 29-го тура РПЛ

Автор: Дарья Григорьева 0

РПЛ. 21 тур. ЦСКА — «Уфа» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 31 марта 2019 г.

Стал известен лучший игрок 29-го тура чемпионата России. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ. 

Лучшим футболистом тура оказался форвард ЦСКА Федор Чалов. В матче против «Ахмата» нападающий успешно реализовал пенальти.

За игрока «армейцев» проголосовало 49 процентов болельщиков. За ним расположился полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, а третью строчку занял хавбек «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.

Напомним, на данный момент красно-синие находятся на пятом месте с 48 очками в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт РПЛ

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