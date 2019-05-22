Федор Чалов стал лучшим игроком 29-го тура РПЛ

Стал известен лучший игрок 29-го тура чемпионата России. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.

Лучшим футболистом тура оказался форвард ЦСКА Федор Чалов. В матче против «Ахмата» нападающий успешно реализовал пенальти.

За игрока «армейцев» проголосовало 49 процентов болельщиков. За ним расположился полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, а третью строчку занял хавбек «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.

Напомним, на данный момент красно-синие находятся на пятом месте с 48 очками в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт РПЛ