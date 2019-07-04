Сальваторе Боккетти может продолжить карьеру в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти вероятнее всего продолжит карьеру в московском клубе. Об этом сообщил его агент Андреа д’Амико.

Ранее появилась информация, что футболист якобы достиг договоренности с «Вероной». Представитель игрока прокомментировал ситуацию.

«Сообщения о том, что Боккетти может перейти в «Дженоа» или «Верону» не соответствуют действительности. Где он продолжит карьеру? В «Спартаке» — заявил агент защитника.

Напомним, в прошедшем сезоне РПЛ футболист провел 15 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24.ru