«Манчестер Сити» включился в борьбу за Гарри Магуайра

Защитник «Лестера» Гарри Магуайр может сменить клубную прописку. Им заинтересовался «Манчестер Сити».

«Горожане» готовы приобрести футболиста. Они намерены повторить такое же предложение по игроку, какое сделал недавно «Манчестер Юнайтед». Как сообщает источник, клубы уже долгое время ведут переговоры, но до завершения сделки еще далеко.

Ранее манкунианцы предложили 70 млн евро за Магуайра, но «лисы» отказались его продавать.

В прошедшем сезоне АПЛ англичанин провел 31 матч и забил три мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports