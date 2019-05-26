«МЮ» не претендует на Маттейса де Лигта

Автор: Дарья Григорьева 0

Маттейс де Лигт

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт больше не входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Игрок не переберется в чемпионат Англии. 

«Красные дьяволы» вышли из борьбы за 19-летнего игрока. По информации издания, голландец больше не представляет интереса для манкунианцев. Причем многие представители английского клуба предполагают, что футболист все-таки перейдет в «Барселону».

Ранее каталонцы столкнулись с трудностями при переговорах по трансферу де Лигта. Стало известно, сине-гранатовые не будут увеличивать предложение. В свою очередь, агент защитника Мино Райола недоволен условием испанцев и считает, что игрок заслуживает лучшего контракта.

Напомним, футболист в нынешнем сезоне чемпионата Голландии провел 33 матча, забил три мяча и отдал столько же голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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