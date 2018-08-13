Карлос Бакка не захотел переходить в «Спортинг»

Автор: Дмитрий Темников 0

Карлос Бакка

Колумбийский нападающий «Милана» Карлос Бакка не уйдет в «Спортинг». От этого перехода отказался сам 31-летний футболист. 

По некоторым данным, руководство «Милана» уже договорилось с лиссабонцами по поводу трансфера. Но Бакка не пожелал перейти в «Спортинг» и планирует продолжить карьеру в «Вильярреале».

Напомним, Карлос был арендован «желтой субмариной» и провел за команду весь прошедший сезон. В розыгрыше чемпионата Испании 2017/18 форвард сыграл за «Вильярреал» 35 встреч и забил 15 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: A Bola

 

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