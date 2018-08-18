«Краснодар-2» одержал пятую победу подряд в рамках ФНЛ

Автор: Дмитрий Темников 0

Сегодня начался 7-й тур первенства ФНЛ. В первом матче уик-энда «Луч» на своем поле принимал «Краснодар-2». 

Вторая команда «быков» одержала минимальную победу над владивостокским клубом, единственный гол на 48-й минуте забил Даниил Уткин. Сегодняшняя победа стала для южан пятой подряд в рамках Футбольной национальной лиги.

После этого выигрыша «Краснодар-2» закрепился на первом месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. В 8-м туре фарм-клуб черно-зеленых на своем поле сыграет против «Томи».

Фото: пресс-служба «Краснодара»
Источник: еженедельник «Футбол»

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