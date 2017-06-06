«Арсенал» постарается купить Александра Лаказетта в случае ухода Санчеса

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Александр Ляказетт

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт интересен «Арсеналу». Лондонский клуб уже пытался приобрести 26-летнего французского форварда прошлым летом, а сейчас готов вернуться к его кандидатуре.

Если нападающий Алексис Санчес покинет «Арсенал» в это межсезонье, то Арсен Венгер сделает предложение «Лиону». «Арсенал» готов заплатить за Лаказетта 40 миллионов евро плюс бонусы.

Лаказетт должен был перейти в «Атлетико», но на мадридцев был наложен трансферный запрет. Игрок может переехать в Испанию летом и не играть до начала 2018 года.

Фото: Global Look Press
Источник: France Football

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