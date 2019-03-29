Джером Боатенг может покинуть «Баварию»

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Баварии» Джером Боатенг намерен покинуть клуб. Летом он расстанется с немецкой командой. 

По информации источника, из-за приобретений мюнхенцами двух защитников Бенжамена Павара и Люки Эрнандеса, 30-летний футболист может уйти из «Баварии». Будущее Матса Хуммельса в немецком клубе также под вопросом.

Напомним, ранее главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не пригласил трех игроков «баварцев» в национальную команду: Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Джерома Боатенга. В нынешнем сезоне Хуммельс провел 15 матчей и сделал одну голевую передачу, а Боатенг принял участие в 17 играх и отдал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Süddeutsche Zeitung

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