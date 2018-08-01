Малком: «Я спокоен к провокациям из-за моего перехода в «Барселону»

Новичок «Барселоны» Малком рассказал, что спокойно относится к возможным провокациям по поводу своего перехода в каталонский клуб. 24 июля бразилец заключил контракт с «Барселоной», хотя днем ранее была достигнута договоренность о трансфере с итальянской «Ромой».

Накануне «Рома» и «Барселона» сыграли друг с другом в рамках International Champions Cup. Малком забил, однако победу одержали римляне (4:2). Перед игрой официальный твиттер итальянской команды вычеркнул имя 21-летнего бразильца из стартового состава «Барселоны».

«Это шутка, ничего страшного, я не злюсь. Костас Манолас сказал, что не знает, кто я? Я спокойно отношусь к провокациям и отвечаю на поле, играя в футбол. Я хочу быть полезным «Барселоне». Постепенно у меня начинает что-то получаться, хочу радовать болельщиков», – сказал Малком.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo