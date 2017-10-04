6 самых богатых клубов АПЛ хотят получать больше денег от продажи телеправ за рубежом. Остальные 14 их не поддержали

Команды английской премьер-лиги не согласились на изменение доходов от продажи телевизионных прав за рубежом. Большая шестерка же хочет получать с прав больше, чем сейчас.

Шесть самых богатых клубов АПЛ – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» – хотят получать больше денег. Глава лиги Ричард Скадэмор представил план, по которому 35% доходов от продажи телевизионных прав за рубежом будут разделены в соответствии с положением в таблице.

Оставшиеся 14 клубов не поддержали это предложение.

За 25 лет АПЛ доходы от продажи телевизионных прав за рубежом делились между клубами поровну. С 2016-го по 2019-й эти доходы составляют 1,07 млрд фунтов в год – каждая команда получает 39 млн фунтов.

При этом уже известно, что только по новым контрактам с США, Китаем и странами Африки к югу от Сахары АПЛ получит 476 млн фунтов в год с 2019-го по 2022-й.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC