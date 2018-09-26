Федерация футбола Англии согласовала продажу «Уэмбли»

Федерация футбола Англии (FA) согласовала условия продажи стадиона «Уэмбли» пакистано-американскому миллиардеру Шахиду Хану. Сумма сделки 600 миллионов фунтов стерлингов.

Новым владельцем стадиона может стать Шахид Хан, который является владельцем «Фулхэма» и команды Национальной футбольной лиги (NFL). Миллиардер вел переговоры с FA о приобретении арены с апреля.

Как отмечают СМИ, соглашение должно быть утверждено на совете FA в четверг. Далеко не все члены федерации поддерживают данную сделку, но исполнительный директор FA Мартин Гленн и глава организации Грег Кларк надеются на единогласное положительное решение.

В случае сделки новому владельцу не будет позволено использовать стадион в качестве залога для получения займа, ни один спонсор не сможет менять название стадиона или добавлять к нему имя бренда. Также уточняется, что ключевые матчи гарантированно должны проводиться на «Уэмбли»

Если сумма продажи стадиона будет больше предстоящей сделки, федерация будет претендовать на часть прибыли. У ассоциации также будет право выкупа стадиона при определенных условиях — если владельца арестуют или осудят за преступление, а также право на вмешательство, если Хан не будет выполнять свои обязательства (например, обеспечение высокого качества покрытия).

Построенный на месте старой арены и открытый в 2007 году «Уэмбли» вмещает 90 000 зрителей и является вторым по вместимости стадионом в Европе после арены «Барселоны» «Камп Ноу».

Фото: Global Look Press

Источник: cnbc.com