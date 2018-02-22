Джанлуиджи Доннарумма может летом перейти в «ПСЖ»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма летом может покинуть клуб. 18-летний итальянец является приоритетным вариантом для парижан.
Они недовольны игрой Кевина Траппа и Альфонса Ареоля и, помимо Доннаруммы, рассматривают кандидатуры голкипера «Ромы» Алиссона и Яна Облака из «Атлетико».
Сообщается, что скоро начнутся переговоры агента Доннаруммы Мино Райолы и «ПСЖ».
Агент остался недоволен новым контрактом итальянского вратаря с «Миланом» и рассчитывает найти для него лучшее место.
Фото: Global Look Press
Источник: Quotidiano Sportivo