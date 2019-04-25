Премьер-лига. 25-й тур. «Енисей» в Красноярске одолел «Оренбург»

«Енисей» в Красноярске принимал команду из Оренбурга. Хозяева встречи одержали победу, забив гол в дополнительное время.

Премьер-лига. 25-й тур

ЕНИСЕЙ — ОРЕНБУРГ — 2:1 (1:0)

Красноярск. 25 апреля.

Стадион: «Центральный».

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Данченко, Торбинский (Семакин, 78), Комолов (Хубулов, 46), Комков, Зотов (Кутьин, 85), Огуде, Сарр, Соболев.

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Ойеволе (Козлов, 72) Козлов, Чиркин, Сутормин, Попович, Мишкич, Чуканов, Галаджан, Деспотович.

Голы: 1:0 — Соболев (36 – с пенальти), 1:1 — Деспотович (80), 2:1 — Кутьин (90).

Предупреждения: Попович (31), Ойеволе (32), Чиркин (35), Сутормин (45), Сиваков (77), Хубулов (84), Огуде (90).

Удаление: Чиркин (64).

10 (6) удары (в створ) 7 (2)

13 фолы 19

4 угловые 4

3 офсайды 1

47 % владения мячом 53

Первый тайм прошел в равной борьбе. Хозяева встречи в конце тайма вышли вперед. Соболев уверенно реализовал пенальти. Торбинский в конце тайма мог увеличить разрыв в счете, но Довбня спас ворота. Оренбуржцы ответили дальним ударом Мишкича, мяч пролетел чуть выше перекладины. Во втором тайме команда Владимира Федотова отыгралась благодаря удару Деспотовича. Незадолго до гола хорвата «Оренбург» остался вдесятером, с поля был удален Чиркин. В добавленное время Кутьин забил победный гол в ворота «Оренбурга». Команда из Красноярска прерывает безвыигрышную серию в чемпионате. Прервалась и домашняя безвыигрышная серия, длившаяся семь игр.

Фото: твиттер клуба «Енисей»

Источник: Еженедельник «Футбол»