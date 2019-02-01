Джереми Тольян перешел из дортмундской «Боруссии» в «Селтик»

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Селтик» объявил о переходе защитника дортмундской «Боруссии» Джереми Тольяна. 25-летний футболист будет выступать за клуб из Глазго до конца нынешнего сезона.

«Для меня это отличный переход, и я рад оказаться в таком известном европейском клубе, как «Селтик». С нетерпением жду встречи с новыми партнерами и тренером и сделаю все, чтобы помочь им добиться успеха в этом сезоне», — сказал Тольян.

Тольян, прошедший через системы «Штутгарта» и «Хоффенхайма», дебютировал на взрослом уровне в 2013 году. После четырех лет в клубе из Зинсхайма летом 2017 года он перебрался в дортмундскую «Боруссию». В нынешнем сезоне Йереми не провёл ни одного матча в немецкой Бундеслиге, лишь в одной встрече оказавшись в заявке команды.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт клуба «Селтик»

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