Экс-генсек ФИФА Жером Вальк отрицает факт взятки от президента «ПСЖ»

Автор: Лидия Дидык 0

Вальк

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальк отрицает коррупционную связь с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи. Чиновник французского клуба тоже отрицает информацию.

Арестованный в Швейцарии по подозрению во взяточничестве экс-функционер опроверг все обвинения.

Компания beIN Sports, которой владеет Аль-Хелайфи, также все отрицает.

Сообщалось, что президент «ПСЖ» передал Вальку виллу на Сардинии, а взамен получил права на покупку трансляций матчей нескольких ближайших чемпионатов мира.

Ранее швейцарская прокуратура начала расследование в отношении Аль-Хелайфи. Утверждается, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку.

Фото: Global Look Press
Источник: Le Monde

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