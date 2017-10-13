Экс-генсек ФИФА Жером Вальк отрицает факт взятки от президента «ПСЖ»

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальк отрицает коррупционную связь с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи. Чиновник французского клуба тоже отрицает информацию.

Арестованный в Швейцарии по подозрению во взяточничестве экс-функционер опроверг все обвинения.

Компания beIN Sports, которой владеет Аль-Хелайфи, также все отрицает.

Сообщалось, что президент «ПСЖ» передал Вальку виллу на Сардинии, а взамен получил права на покупку трансляций матчей нескольких ближайших чемпионатов мира.

Ранее швейцарская прокуратура начала расследование в отношении Аль-Хелайфи. Утверждается, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Monde