Фанаты «Реала» недовольны Рамосом

Болельщики «Реала» недовольны игрой команды и последними событиями в клубе. Они, вероятно, нашли виноватого.

Активная часть фанатов считает, что капитан «Реала» Серхио Рамос создает плохую атмосферу. В ближайших матчах болельщики планируют встречать футболиста свистом. Однако клуб постарается найти компромисс и договориться с фанатами. Последние планируют устроить акцию на домашнем матче с «Вальядолидом».

Напомним, что вчера появилось официальное заявление об отставке Хулена Лопетеги. 28 октября «сливочные» под его руководством были разбиты «Барселоной» со счетом 1:5.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana