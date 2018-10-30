Фанаты «Реала» недовольны Рамосом

Автор: Дарья Григорьева 0

Болельщики «Реала» недовольны игрой команды и последними событиями в клубе. Они, вероятно, нашли виноватого.

Активная часть фанатов считает, что капитан «Реала» Серхио Рамос создает плохую атмосферу. В ближайших матчах болельщики планируют встречать футболиста свистом. Однако клуб постарается найти компромисс и договориться с фанатами. Последние планируют устроить акцию на домашнем матче с «Вальядолидом».

Напомним, что вчера появилось официальное заявление об отставке Хулена Лопетеги. 28 октября «сливочные» под его руководством были разбиты «Барселоной» со счетом 1:5.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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