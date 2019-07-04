«Манчестер Сити» подписал Родри

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родри продолжит карьеру в АПЛ. Он переберется в «Манчестер Сити».

«Горожане» заключили с хавбеком пятилетний контракт. Иные детали сделки не уточняются.

Ранее появилась информация, что английский клуб готов отдать за футболиста отступные в размере 70 млн евро. Они были прописаны в контракте игрока.

Сообщалось также, что на Родри претендовала и «Бавария». Но испанец хотел поработать с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

В прошедшем сезоне Примеры полузащитник провел 34 матча, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Манчестер Сити»