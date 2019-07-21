Давид де Хеа согласовал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Автор: Дарья Григорьева 0

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа намерен остаться в команде. Игрок не собирается покидать английский клуб.

Голкипер согласовал шестилетний контракт с «красными дьяволами». Кроме того известна и будущая зарплата испанца: по новому соглашению манкунианцы будут платить ему 19,5 млн евро в год.

Таким образом, де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире.

Утверждается, что сделка формально завершиться после того, как «Манчестер Юнайтед» вернется из турне по США.

Напомним, де Хеа выступает за манкунианцев с 2011 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 38 матчей.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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