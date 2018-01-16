Райан Гиггз: «Когда ушел из «МЮ», я общался с психологом»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз рассказал о временах после ухода из «Манчестер Юнайтед». Специалист консультировался с психологом.

«Это открывает глаза на то, что существует огромный мир, а не только футбол. Когда я покинул «МЮ», то действительно общался с психологом. В тот момент я как будто закончил школу и собирался начать новую главу. В некоторые дни мне было нечего делать, и я искал помощи.

Мне это понравилось. Я не нуждался в психологе, когда играл, но здесь речь шла о мелочах в плане управления своим временем. Это помогало, потому что из структуры «МЮ» я ушел в неизвестность. Но вместо того, чтобы бояться, я наслаждался этим. И все же я очень скучал по футболу, поэтому рад вернуться.

Конечно, я советовался с Алексом Фергюсоном. Я был бы глуп, если бы этого не сделал. Как и обычно, это был довольно короткий разговор. Он поздравил меня, пожелал удачи и сказал, что я всегда могу обратиться к нему с каким-то вопросом. Мне повезло, что есть на кого опереться, но в то же время я хочу быть тренером со своей индивидуальностью», – сказал Гиггз.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian