Тоби Алдервейрелд может покинуть «Тоттенхэм». «Челси», «МЮ» и «Реал» интересуются игроком

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд может покинуть лондонский клуб по окончании сезона. 28-летний бельгиец недоволен своим положением в «Тоттенхэме» и был бы не против летом сменить команду.

Алдервейрельд не полетит с командой в Турин на матч Лиги чемпионов против «Ювентуса», останется в Англии для того, чтобы улучшить форму. Бельгиец также пропустил матч против «Арсенала» (1:0), хотя был готов сыграть.

Действующий контракт Алдервейрелда истекает летом 2019 года, однако у клуба есть опция продления контракта на год. Также в конце сезона-2018/19 станет доступна опция выкупа контракта защитника за 25 млн фунтов.

Сообщается, что за развитием ситуации вокруг игрока пристально следят «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также мадридский «Реал».

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph