Серхио Рамос: «Чемпионского коридора для «Барселоны» не будет. Точка»

Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился мыслями перед ответным матчем полуфинала Лиги Чемпионов против «Баварии» (2:1 – первый матч). Испанец рассказал, что не стоит ждать чемпионского коридора для «Барселоны».

«Мы уважаем соперника, но не обращаем внимания на их слова. Они также уважают нас, и вместо слов мы покажем все на поле. Все знают историю «Реала». Тем, кто сомневается в нас, стоит пересмотреть архивы. Мы проводили отличные матчи и хотим продолжить в том же духе. Мы начнем встречу так, как будто в прошлом матче была нулевая ничья. Мы многому научились в прошедшем четвертьфинале против «Ювентуса». Нам нужно сохранять внимание.

Мы делаем невозможное легким, достигаем то, чего еще никто не делал. Третья победа подряд в Лиге Чемпионов мотивирует нас каждый день.

«Барселона» провела отличный сезон, выиграв два титула. Победить в Кубке Испании – почетно, тем более выиграть примеру. Однако победа в Лиге Чемпионов имеет более высокую ценность, может даже больше, чем эти два кубка вместе взятые. Возможно, этот сезон станет превосходным и для них, и для нас. Слова Зидана не подлежать обсуждению. Вокруг устраивают слишком много шума. «Барселона» выиграла титул, который хотела. Чемпионского коридора не будет. Точка.

Они хотят отпраздновать свой титул, а мы должны пройти «Баварию» и выйти в очередной финал», — сказал Рамос.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca