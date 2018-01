Иньеста – единственный в Ла Лиге, кто делал голевой пас в последних 15 сезонах

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в матче с «Алавесом» (2:1) сделал первую результативную передачу в сезоне чемпионата Испании. Испанец установил рекорд лиги.

33-летний испанец – единственный игрок примеры, отдававший хотя бы один голевой пас в каждом из последних 15 розыгрышей Ла Лиги.

15 — Andres Iniesta is the only player to provide an assist in La Liga in each of the last 15 seasons (69 in total). Eternal. pic.twitter.com/KSAQ3prdBH

— OptaJose (@OptaJose) January 28, 2018