Роберто Манчини начал переговоры о работе в сборной Италии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может возглавить сборную Италии. Об этом сообщил итальянский журналист Марко Джордано.

В четверг вечером Манчини по телефону разговаривал с помощником комиссара Итальянской федерации футбола Алессандро Костакуртой.

53-летний специалист обсудил с ним вероятное назначение на пост тренера национальной команды.

Сам комиссар Роберто Фаббричини, по словам Джордано, подтвердил, что Манчини контактировал с федерацией.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс