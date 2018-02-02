Роберто Манчини начал переговоры о работе в сборной Италии

Автор: Лидия Дидык 0

Манчини

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может возглавить сборную Италии. Об этом сообщил итальянский журналист Марко Джордано.

В четверг вечером Манчини по телефону разговаривал с помощником комиссара Итальянской федерации футбола Алессандро Костакуртой.

53-летний специалист обсудил с ним вероятное назначение на пост тренера национальной команды.

Сам комиссар Роберто Фаббричини, по словам Джордано, подтвердил, что Манчини контактировал с федерацией.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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