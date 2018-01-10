Егор Титов: «По потенциалу Зе Луиш лучше Смолова»

Автор: Лидия Дидык 0

Егор Титов

Тренер «Енисея» Егор Титов поделился мнением о трансферной политике «Спартака». Специалист назвал Зе Луиша потенциально лучшим форвардом России.

«Понятно, что Зе сегодня – одна из главных фигур в команде. Но он очень часто травмируется. Есть о чем подумать, когда в важные отрезки сезона форвард получает повреждения. Такая у него особенность.

Почему бы не поразмышлять о том, чтобы продать его? Вопрос только в том, успеет ли «Спартак» найти замену. Это нелегко – Зе сейчас потенциально лучший форвард России.

По потенциалу Луиш лучше Смолова. Это атлет. Имеются пробелы в тактике и технике, но под него можно строить игру. То, как Зе борется за мяч, как бежит, – это что-то особенное!», — рассказал Егор Титов.

Фото: Global Look Press
Источник:  «Спорт-Экспресс»

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