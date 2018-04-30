Эмре Джан подпишет с «Ювентусом» 5-летний контракт в ближайшее время

Автор: Лидия Дидык 0

Эмре Джан

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан продолжит карьеру в «Ювентусе». В ближайшее время немецкий игрок подпишет контракт с итальянцами. 

24-летний хавбек договорился с туринским клубом о 5-летнем контракте, который будет подписан в ближайшее время. Сторонам осталось согласовать мелкие детали.

Зарплата немца в «Ювентусе» составит 6 миллионов евро. Интерес к нему проявляли также «Бавария» и «ПСЖ», однако его выбор был сделан в пользу «бьянконери», где ему гарантировали место в стартовом составе.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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