Эмре Джан подпишет с «Ювентусом» 5-летний контракт в ближайшее время

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан продолжит карьеру в «Ювентусе». В ближайшее время немецкий игрок подпишет контракт с итальянцами.
24-летний хавбек договорился с туринским клубом о 5-летнем контракте, который будет подписан в ближайшее время. Сторонам осталось согласовать мелкие детали.
Зарплата немца в «Ювентусе» составит 6 миллионов евро. Интерес к нему проявляли также «Бавария» и «ПСЖ», однако его выбор был сделан в пользу «бьянконери», где ему гарантировали место в стартовом составе.
Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport