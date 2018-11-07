«Барса» гарантировала себе выход в плей-офф ЛЧ

«Барселона» провела матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером». Встреча команд завершилась ничьей (1:1).

В итоге, каталонский клуб первым гарантировал себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов 2018/19. Теперь «Барселона» не опустится ниже второго места в группе В данного турнира.

Сейчас каталонский клуб лидирует с 10 очками. У «Интера» на счету семь очков, а у «Тоттенхэма» — 4. Последнюю позицию в группе В занимает ПСВ с одним очком в активе.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС