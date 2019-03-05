РФС обязал «Рубин» закрыть все долги перед Караденизом

В РФС в палате по разрешению споров завершилось разбирательство между «Рубином» и экс-футболистом команды Гекденизом Караденизом. Организация обязала казанский клуб закрыть все долги перед игроком.

Ранее турецкий полузащитник требовал от «Рубина» выплаты долгов в размере 64 млн рублей. По информации источника, сегодня комиссия РФС вынесла решение о выплате 35 млн рублей согласно документам, предоставленным казанцами.

Напомним, что Карадениз выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год.

Фото: Global Look Press

Источник: БИЗНЕС Online