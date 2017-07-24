«Лацио» отказывается продавать Сергея Милинкович-Савича дешевле 70 млн евро

«Лацио» ведет переговоры с «Ювентусом» по поводу трансфера Сергея Милинкович-Савича. Стала известна сумма, за которую «Лацио» готов продать серба в туринский клуб.

Менее, чем за 70-80 млн евро «Лацио» не планирует расставаться с Милинкович-Савичем. Несколько ранее «Ювентус» готовил предложение в размере 35 млн евро и 5 бонусных млн. По оценке Transfermarkt рыночная стоимость игрока молодежной сборной Сербии составляет 22 млн евро.

В сезоне-2016/17 Сергей Милинкович-Савич в качестве полузащитника «Лацио» забил 4 гола и отдал 9 голевых пасов.

Фото: Global Look Press

Источник: Il Messaggero