«Милан» уволит Дженнаро Гаттузо

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо покинет свой пост. Он не будет руководить командой в следующем сезоне.

Как сообщает источник, сегодня итальянского специалиста отправят в отставку. Отмечается, решение об увольнении Гаттузо было принято на встрече с генеральным директором клуба Иваном Газидисом.

Контракт со специалистом будет расторгнут по обоюдному согласию. Есть информация, что при увольнении итальянец намерен отказаться от 90 процентов зарплаты. Она была положена ему до конца срока соглашения.

Ранее также появилась новость, что спортивный директор «Милана» Леонардо покинет клуб.

Напомним, команда под руководством Гаттузо завершила сезон на пятом месте с 68 очками. Она не пробилась в Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио