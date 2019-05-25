«Челси» готов продать Эдена Азара за 130 млн фунтов

«Реал» Мадрид продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Челси» Эдену Азару. «Синие» назвали цену, за которую они готовы расстаться с игроком.

Сообщается, «сливочные» готовы сделать новое предложение по трансферу футболиста. Произойдет это после финального матча Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси».

«Аристократы» намерены выручить с перехода бельгийца 130 млн фунтов. Сюда же входят и бонусы. И пока менять ценник на хавбека не собираются. Но мадридцы на данный момент могут предложить только 88 млн. Они продолжают быть уверены в том, что трансфер Азара состоится этим летом.

Ранее, на лондонский клуб наложили трансферный запрет на два сезона. Это усложняет испанцам переговоры.

Напомним, полузащитник в нынешнем сезоне АПЛ провел 37 матчей, забил 16 мячей и отдал 15 голевых передач. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph