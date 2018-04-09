Кирилл Панченко: «Мбаппе всего 19 лет, а он так феерит. Почему у Головина не получится так же?»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился мнением об игре хавбека ЦСКА Александра Головина. Игрок считает, что у Головина большое будущее.

– Его по делу превозносят в прессе. Когда Головина только подпускали к тренировкам с основой, он, естественно, еще не был таким сильным, как сейчас. Но Слуцкий ему доверял, ставил в состав. Вот он и вырос в классного футболиста. Причем может еще расти и расти. Видно, что у Головина высокий потенциал. Техника, удар, скорость, мгновенное принятие решений – все при нем. Александр еще прибавит. Считаю, у него большое будущее. Я бы еще отметил Миранчуков. У них тоже светлые головы.

– Нужно ли Головину при первой же возможности уезжать в Европу?

– Если будет хорошее предложение, наверное, стоит попробовать.

– По своему стилю Головин подходит, например, лондонскому «Арсеналу»?

– А вы посмотрите на состав «канониров». Там же есть игроки, которые чуть постарше Головина. В Европе многим классным футболистам по 20-22 года, а нам кажется, что они там уже целую вечность выступают. Возьмите Мбаппе. Парню всего 19 лет, а он так феерит. Почему у Головина не получится?

– Возможно, потому что у нас слишком медленный чемпионат, и игрокам очень сложно переключаться на скорости английской премьер-лиги.

– Я не совсем согласен. Футболист привыкает ко всему. Когда я переходил в ЦСКА из «Томи», тоже сначала не мог переключиться на новые скорости. Но в ходе тренировочного процесса, игр ты адаптируешься к новым условиям, требованиям. Мышцы, голова переключаются на новый уровень, – сказал Панченко.

Напомним, что в этом сезоне Александр Головин сыграл в РФПЛ в 20 матчах и забил 4 мяча, отдав 3 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»